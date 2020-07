"Wir sind prädestiniert dafür, global zu wachsen"

Herr Würtenberger, um Upday ist es in den vergangenen Monaten ziemlich ruhig geworden. Nun sagt aber Mathias Döpfner in einem Video-Talk mit dem Samsung-Manager Young Sohn, Upday stehe noch ganz am Anfang seiner Geschichte und habe sein Potenzial noch bei weitem nicht ausgeschöpft. Bevor wir über die Zukunft sprechen: Wie läuft es aktuell bei Upday? Wir haben die beiden besten Quartale unserer noch jungen Firmengeschichte hinter uns. Alle wichtigen Kennziffern zeigen deutlich nach oben: Traffic, Umsatz, Ergebnis.

Nennen Sie mal ein paar konkrete Zahlen. Die täglichen Visits haben sich während Corona europaweit zeitweise auf über 30 Millionen verdreifacht. Die Zahl unserer Daily Active User lag vor Corona bei 5,4 Millionen, erreichte in den vergangenen Monaten in der Spitze über 11 Millionen und liegt aktuell bei 7 Millionen. In Deutschland hat sich die Zahl der Daily Active User in Corona-Zeiten auf 2,5 Millionen verdoppelt. Laut einer aktuellen Umfrage ist für 90 Prozent der Upday-Nutzer unsere App eine der Hauptinformationsquellen zur Corona-Pandemie, für mehr als die Hälfte sogar die wichtigste. Davon haben auch unsere Publisher-Partner profitiert, die Zahl der über Upday generierten Visits lag allein in Deutschland bei 500 Millionen. Corona war für uns eine absolute Ausnahmesituation, in der wir beweisen konnten, wie gut wir sind.





Eine bittere Erfahrung, die viele Medien in den vergangenen Monaten gemacht haben, war: Der Traffic steigt, die Werbeerlöse rauschen nach unten. Upday ist zu einem der wichtigsten mobilen Begleiter in der Corona-Krise geworden. Das freut uns umso mehr, weil wir dadurch die sinkenden Werbepreise überkompensieren konnten und im 1. Halbjahr im Umsatz 30 Prozent über dem Vorjahr liegen.





2019 lagen die Werbeumsätze bei knapp 10 Millionen Euro, richtig? Sie lagen sogar deutlich drüber. Wichtig dabei ist, dass wir auch beim Gewinn eine sehr erfreuliche Entwicklung haben. Upday ging 2016 an den Start, erreichte 2018 den Break even und schrieb 2019 zum ersten Mal im Gesamtjahr schwarze Zahlen. 2020 wird sich das Ergebnis sehr deutlich weiter verbessern – wir wollen um 30 Prozent wachsen. Upday ist und bleibt eine echte Erfolgsgeschichte.





Sie setzen in der Vermarktung auf Programmatic und Direktgeschäft mit Kunden und Mediaagenturen. Wie entwickeln sich die beiden Bereiche? Wir erzielen inzwischen 80 Prozent unserer Werbeerlöse im Programmatic-Geschäft. Diese klare strategische Ausrichtung hat sicher mit dazu beigetragen, dass wir auch in der Krise stark gewachsen sind.





Wie sehen Sie die Entwicklung des Werbemarkts insgesamt? Ich glaube, dass wir erst Ende 2022 wieder das Niveau von 2019 erreichen werden, alles andere ist Wunschdenken. Digital und insbesondere Mobile werden dabei deutlich Marktanteile gewinnen. Insbesondere lineares TV wird es schwer haben. Ich sehe auch weiterhin einen sehr starken Trend Richtung Programmatic und Targeting. Was sehr erfreulich ist: Nach einer kurzen Delle hat sich der Tausend-Kontakt-Preis im Bereich Open Programmatic sehr schnell erholt und liegt wieder auf dem Niveau vor Corona.





Im Januar ist Samsung als Minderheitsgesellschafter bei Upday eingestiegen. Was bedeutet das strategisch für Ihr Unternehmen? Für uns ist die Vertiefung der Partnerschaft ein ganz wichtiger Schritt. Voraussetzung für den Einstieg von Samsung als Gesellschafter war, dass wir uns als verlässlicher Partner erwiesen haben. Erhebungen zeigen, dass Upday für mehr als 70 Prozent unserer Nutzer ein Grund ist, sich erneut ein Samsung-Smartphone zu kaufen. Hinzu kommt, dass wir es sehr schnell geschafft haben, profitabel zu sein. Zusammen mit den gemeinsamen Perspektiven macht uns das zu einem sehr interessanten Investment-Case für Samsung.





Gibt es konkrete Projekte? Wir haben kürzlich den Einstieg in 18 weitere Länder bekanntgegeben und sind damit in 34 europäischen Märkten präsent. Aber es gibt noch weitere Pläne, zum Beispiel die Integration von Upday in den Samsung-Browser. Außerdem sind wir in Daily, dem neuen Assistenten von Samsung, mit vier Karten vertreten: Top News, My News, Fußball und dem Podcast-Player Earli Audio. Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns noch viel stärker in das Ökosystem von Samsung zu integrieren. Das betrifft dann neben bestehenden Bereichen wie Tablets und Kühlschränken zum Beispiel auch Audio und Voice.





Was bedeutet die jetzt noch engere Partnerschaft mit Samsung für Ihre Zweitmarke Earli? Die haben Sie im vergangenen Jahr gestartet - und sehr ehrgeizige Pläne verkündet. Viel passiert ist seitdem nicht. Beerdigen Sie Earli? Nein, davon kann nicht die Rede sein. Speziell Audio ist für uns von strategisch großer Bedeutung – das zeigt ja auch die Integration von Earli Audio in den neuen Samsung-Assistenten Daily. Wir haben zum Beispiel in Deutschland mit einem eigenen Corona-Podcast begonnen, der von deutlich über 100.000, teilweise über 200.000 Nutzern gehört wird. Und wir werden die Aktivitäten auch international verstärken.





Lassen sich die Podcasts schon vermarkten? Wir sind gerade in Verhandlungen mit geeigneten Dienstleistern und wollen noch im zweiten Halbjahr in die Vermarktung gehen.





Mit Earli News kommen Sie dagegen kaum voran. Erklärtes Ziel war, den Sprung auf Android- und IOS-Geräte zu schaffen, um so die Expansion zu beschleunigen. Das gilt nun nicht mehr? Durch den Einstieg von Samsung als Gesellschafter hat die Notwendigkeit, auf anderen Geräten präsent zu sein, sicherlich an Dringlichkeit verloren. Wir sind aber weiter in Gesprächen mit möglichen Kooperationspartnern und sondieren unterschiedliche Optionen. Wir sind offen für neue Chancen, aber eben nicht zu jedem Preis.





Lassen Sie uns über Ihre Expansionspläne sprechen. Upday ist mit 25 Millionen Monthly Unique Usern Europas größte News-App. Was ist Ihr Ziel für die nächsten Jahre? Wir haben noch sehr viel Luft nach oben. Mein Ziel für die nächsten zwei Jahre lautet 50 Millionen.





Wie wollen Sie das ohne eine stärkere Präsenz auf Geräten jenseits des Samsung-Universums schaffen? Dafür haben wir viele Ideen, die aber noch nicht spruchreif sind. Aber auch mit Samsung geht das: zum Beispiel indem wir auch außerhalb Europas wachsen.





Ist das ein Gedankenspiel oder gibt es bereits konkrete Pläne? Wir haben im Rahmen des Investment-Prozesses sehr intensiv mit Samsung darüber gesprochen. Konkreter möchte ich an dieser Stelle noch nicht werden. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir als einziger News-Player, in den Samsung in dieser Form investiert hat, prädestiniert sind, global zu wachsen.





Wie viele Leute beschäftigt Upday eigentlich aktuell? Wir sind stark gewachsen und jetzt knapp 150 Mitarbeiter an 8 Standorten in Europa.





Gibt es neben dem Ausbau der Partnerschaft mit Samsung noch andere Projekte, die Sie aktuell beschäftigen? Ja, die gibt es. Wir sind vor einigen Monaten von Facebook beauftragt worden, für die fünf wichtigsten Länder in Europa das so genannte Covid-19-Informationscenter zu kuratieren.





Das ist ja interessant. Was steckt da genau dahinter? Facebook arbeitet mit unseren Journalisten zusammen, um tagesaktuell die wichtigsten Nachrichtenmeldungen rund um Corona zusammenzustellen. Die Redakteure bei Upday sind extrem gut darin geübt, vertrauenswürdige Quellen zu identifizieren und Fake News zu erkennen. Konkret suchen wir für Facebook die wichtigsten Artikel über Corona aus, produzieren Bullet Points und formulieren Headlines. Dass Facebook uns für diese sehr verantwortungsvolle Aufgabe ausgewählt hat, sehe ich schon als eine Art Ritterschlag.





War das eine einmalige Geschichte oder wollen Sie die Partnerschaft mit Facebook weiter ausbauen? Es gibt in Europa derzeit wenig andere, die das Thema Content Recommendation so gut beherrschen. Insofern bietet sich die Ausweitung einer Kooperation geradezu an.