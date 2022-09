© DFL In der Tabelle nach Leserinteresse haben mal nicht die Bayern die Nase vorn

Rekordmeister Bayern dominiert nicht nur die Fußball-Bundesliga, sondern oft auch die Schlagzeilen von Kicker, Sport Bild & Co. Doch interessieren sich die Leserinnern und Leser tatsächlich vor allem für die großen Clubs wie Bayern München, Borussia Dortmund & Co.? Ein Auswertung des News-Service Upday kommt nun zu überraschenden Ergebnissen: An der Spitze der Bundesliga-Tabelle nach Leserinteresse stehen zwei kleinere Vereine, die in der vergangenen Saison aber für viele positive Meldungen gesorgt haben.