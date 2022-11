Zäsur im Haus der Presse: Am heutigen Mittwoch endet beim BDZV eine Ära. Zum ersten Mal in seiner Geschichte steht der 1954 gegründete Zeitungsverband ohne Präsidenten da. Dennlegt Axel-Springer-CEO Mathias Döpfner sein Lobby-Amt nieder – nach einer Abstimmung über die zukünftige Führungsstruktur und einigen Querelen in den Monaten zuvor.