Die DuMont-Zentrale in Köln: Der hier angesiedelte Geschäftsbereich United Marketing Technology soll im Jahr 2022 weiter signifikant wachsen

Es ist noch nicht allzu lange her, da wurde ein Unternehmen wie DuMont für Investitionen in Bereiche wie Marketing Technology belächelt, manchmal auch harsch kritisiert. Mittlerweile ist "MarTech" einer der größten Trends in der Werbebranche, ein umfassendes Verständnis von Software und IT gilt in Zusammenhang mit automatisierten Marketingprozessen als Game Changer. Wer früh in den Bereich investiert hat, spielt jetzt europaweit vorne mit – so wie DuMont.