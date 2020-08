„Restriktive Datenschutzvorgaben und Browservoreinstellungen machen es zunehmend schwieriger, den Digital-Markt vollständig abzubilden. Umso erfreulicher ist es, dass sich jetzt für die IVW-geprüften Internetwerbeträger diese Lücke in der Ausweisung ihrer Leistungswerte schließt.“ Martin Krieg Teilen

Bislang wurde für Web.de und GMX lediglich die von der Arbeitsgemeinschaft Onlineforschung Agof erhobene Zahl der Nutzer (Unique User) veröffentlicht. Begründet hatte United Internet dies mit der zentralen Bedeutung dieser Kennziffern für die Vermarktung. Nun lässt der Internetkonzern auch die Ausweisung der Zugriffszahlen durch die IVW in Form von Visits und Page Impressions zu.Offiziell begründet United Internet den Schritt mit dem Ausbau der redaktionellen Inhalte bei Web.de und GMX in den vergangenen Jahren: "In den letzten Jahren haben wir das journalistische Angebot auf den Websites und Apps von Web.de und GMX immer weiter ausgebaut. Die hohe Intensität der redaktionellen Nutzung wollen wir für Web.de und GMX zusätzlich herausstellen", erklärt Rasmus Giese, CEO von United Internet Media, dem Vermarkter der beiden Free-Mail-Plattformen. "Mit den Visits der IVW können wir die redaktionelle Kompetenz der beiden Portale sichtbarer machen."Für die IVW ist Einigung mit United Internet ein Erfolg: "Damit sind nun alle Digital-Angebote, die sich nach IVW-Standard messen und von uns prüfen lassen, auch vollständig mit ihren Visits und Page Impressions in unserer Ausweisung gelistet", betont Martin Krieg, Bereichsleiter Digital bei der IVW. "Restriktive Datenschutzvorgaben und Browservoreinstellungen machen es zunehmend schwieriger, den Digital-Markt vollständig abzubilden. Umso erfreulicher ist es, dass sich jetzt für die IVW-geprüften Internetwerbeträger diese Lücke in der Ausweisung ihrer Leistungswerte schließt."Außerdem erhofft sich die IVW durch die Ausweisung von Web.de und GMX eine Stärkung ihrer Digitalwährung: "Oftmals wurde in der Vergangenheit der IVW-Ausweisung im digitalen Werbemarkt wenig Relevanz zugeschrieben, hier kommt es nun vielleicht zu einem Umdenken, da sich alle von der IVW geprüften Angebote – wie im Printbereich gang und gäbe – dem digitalen IVW-Ranking anschließen." dh