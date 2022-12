BR will Mediathek und Netzangebote stärken / Kürzungen in TV und Radio

© IMAGO / Sven Simon Der BR will künftig mehr jüngere Menschen erreichen und baut dafür sein Angebot um

Der Bayerische Rundfunk (BR) startet einen groß angelegten Umbau seines gesamten Angebots. Mit der umfassenden Reform will die ARD-Anstalt Programm und Ressourcen weit stärker als bisher ins Netz und in Mediatheken verlagern. So sollen mehr jüngere Menschen erreicht werden.