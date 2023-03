RTL Zwei

Erwarten Nachwuchs: Laura und Michael Wendler

RTL will die Doku des Schwestersenders RTL Zwei über Michael Wendler und seine schwangere Frau Laura nicht auf seiner Streamingplattform RTL+ zeigen. Das kündigte der Sender per Twitter an. 2021 hatte sich RTL nach umstrittenen Äußerungen von dem Schlagerstar getrennt.

Der mittlerweile in den USA lebende Sänger war 2021 Juror der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Nachdem Wendler die Corona-Ma&sz