HORIZONT und das Kuddelmuddel um Weischer

© Weischer

So tritt Weischer in Zukunft auf

Die Chancen stehen gut, dass das Verwirrspiel nun ein Ende hat. Denn der neue Auftritt rückt den Namen Weischer klar in den Mittelpunkt. Die einzelnen Subbrands und Tochterfirmen werden der neuen Dachmarke zugeordnet. So wird der Kinovermarkter WerbeWeischer in Weischer.Cinema umbenannt. Jost von Brandis, die Agentur für die mobile Customer Journey, tritt künftig unter Weischer.JvB auf. Weitere Firmen, die künftig an die Dachmarke Weischer angedockt sind: Weischer.Online, Weischer.Q und Weischer.GeoConsult.Verändert wird auch die Corporate Identity. So hat die Agentur Karl Anders, Hamburg, ein Logo entwickelt, das den Buchstaben "W" als stilisierte Welle darstellt. Das "W" soll für den stetigen Wandel der Märkte stehen, aber auch den Anspruch unterstreichen, als Unternehmen immer in Bewegung zu bleiben. Gleichzeitig verweist die Welle auf den Hamburger Standort sowie den Gründer Hans Weischer, der eine besondere Leidenschaft für den Segelsport hatte. Die Differenzierung der einzelnen Subbrands erfolgt über Farbcodes. hor