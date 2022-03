In dem zehnminütigen Newsformat berichtet die Jornalistin Karolina Ashion von Montag bis Freitag über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg und über den Alltag der geflüchteten Menschen in Deutschland. Verbreitet wird das "Ukraine Update" über RTL.news, ntv.de und auf den entsprechenden Youtube-Kanälen von RTL.



Karolina Ashion, Tochter einer ukrainischen Mutter und eines nigerianischen Vaters, war in ihrer Heimat seit über 20 Jahren für verschiedene Sender als Journalistin und Moderatorin tätig."Ich empfinde dieses Projekt als ein Privileg", betont die 46-Jährige: "Ich will einen Beitrag leisten, dass Menschen, die hier in Deutschland Schutz suchen, erfahren, was in unserer Heimat geschieht.""Die Situation der Menschen in der Ukraine und den Geflüchteten in Deutschland ist bedrückend - mit dem "Ukraine Update" wollen wir ihnen einen gesicherten News-Überblick geben" erklärt Stephan Schmitter, Geschäftsführer von RTL News: "Wir werden unser Team auch um weitere Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine verstärken, denen wir hoffentlich ein Stückchen Normalität und Sicherheit hier bei uns geben können." dh