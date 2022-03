Wegen des laufenden Angriffskrieges von Russland in der Ukraine sanktionieren der Facebook-Konzern Meta sowie auch TikTok russische Staatsmedien

Nachdem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Sonntag in Brüssel bereits ein kommendesangekündigt hatte, greifen der Facebook-Konzern Meta und die Video-App TikTok jetzt schon durch. Sie schränken in der Europäischen Union den Zugang zu Inhalten von RT und Sputnik ein.