on der Konzeption der Tonbeispiele bis zur Live-Mischung und dem Schnitt durch speziell ausgebildete Tonregisseure in enger Zusammenarbeit mit der UEFA den jeweiligen Host-Broadcastern einen End-to-End-Service anbieten, teilt Sky mit.



"Wir fühlen uns sehr geehrt, dass die UEFA Sky als Dienstleister ausgewählt hat, um den Stadion-Sound für die Finalturniere der UEFA Champions League und UEFA Europa League im August zu liefern", sagt

Mit der Entwicklung und Umsetzung der in dieser Form weltweit einmaligen Sound-Option können wir einmal mehr die Innovationskraft von Sky unter Beweis stellen. So können alle Fußballfans weltweit das verbesserte Fernseherlebnis genießen, das die Sky-Abonnenten in Deutschland bereits zu schätzen gelernt haben, als die Bundesliga kürzlich die Saison 2019/20 beendete." dh

Bei Sky können Abonnenten den Stadion-Sound bereits seit dem Neustart der Bundesliga als Audio-Option zuschalten und so während des Spiels eine künstlich erzeugte Live-Stimmung genießen. Der Ton wird dabei aus Aufnahmen früherer Spiele der jeweiligen Vereine erstellt.Nun wird der Pay-TV-Anbieter im Auftrag der UEFA für alle noch ausstehenden Spiele der Champions League und der Europa League einen offiziellen Stadion-Sound produzieren. Diese Tonspur wird den jeweiligen Host-Broadcastern, die die Bilder für die Live-Übertragung vor Ort produzieren, zur Verfügung gestellt. Man werde vAlessandro Reitano, Sportproduktionsleiter bei Sky: "