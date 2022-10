Glaubt man der offiziellen Verlautbarung von Pro Sieben Sat 1, dann erfolgte die Trennung vom bisherigen CEO Beaujean im "gegenseitigem Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat". Dessen Chef Andreas Wiele dankt dem Manager, der im März 2020 Max Conze als Vorstandssprecher beerbte und im Januar dieses Jahres zum Group-CEO aufstieg, denn auch für "seinen großartigen Einsatz". Beaujean habe das Unternehmen "zielstrebig durch die Corona-Krise gesteuert, die Konzernstrategie in Richtung Digitalunternehmen weiterentwickelt und diese "konsequent und erfolgreich umgesetzt". Dabei habe der "den Fokus auf Profitabilität gelegt" und das Unternehmen "finanziell zukunftssicher" aufgestellt, so der inzwischen als Partner bei Giano Capital Management tätige Ex- Springer-Vorstand weiter.





Anders als Beaujean, der vor seinem Wechsel zu Pro Sieben Sat 1 Finanzchef beim Verpackungshersteller Gerresheimer war, bringt Habets als ehemaliger Controller der RTL Group und Finanzchef von RTL Nederland nicht nur Gespür für die Zahlen mit, sondern ist im TV- und Streaming-Business zuhause. Das bemüht sich auch Pro Sieben Sat 1 in seiner offiziellen Verlautbarung zu betonen. "Mit Bert Habets übernimmt einer der profiliertesten und erfolgreichsten Medienmanager Europas den Vorstandsvorsitz von Pro Sieben Sat 1", schwärmt Wiele über den Manager, der in den Niederlanden seinerzeit den Streaming-Dienst Videoland einführte. Seine "umfassende TV- und Digital-Expertise" sowie seine Transformationserfahrung werde Habets nun intensiv bei Pro Sieben Sat 1 einbringen. Ziel sei es, die Entwicklung von Pro Sieben Sat 1 zu einem Digitalkonzern weiter voranzutreiben.



Die Vita von Habets liest sich in der Tat vielversprechend. Zwischen 1999 und 2019 war der Manager bei der RTL Group tätig, zuletzt agierte er als deren CEO. In dieser Funktion war er für die strategische Ausrichtung und operative Führung der Bereiche Broadcast, TV Production (Fremantle) und Digital Business inklusive Streaming-Geschäft verantwortlich. Zudem habe er das Wachstum der Scripted-Content-Division von Fremantle beschleunigt und ein Portfolio von Ad-Tech-Investitionen aufgebaut, heißt es bei Pro Sieben Sat 1.

