Eigentlich hätte Thorsten Schröder die 20-Uhr-Ausgabe der "Tagesschau" moderieren sollen, der aber wegen des Planungsfehlers nicht im Studio war. Auf Twitter kommentierte der Sender: "Überrascht? Es gab ein Versehen in der Planung. Tagesschau24-Moderator André Schünke ist kurzfristig eingesprungen. Das Beste am Norden ist unsere Spontaneität." Für seinen Einsatz bekam Schünke viel Lob, auch von prominenten Kolleginnen. So schrieb etwa Moderatorin Anne Will: "Sehr souverän. Glückwunsch!"