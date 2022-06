Die Bauer Media Group gibt bei der Internationalisierung ihres Radiogeschäfts Gas. So hat die in Großbritannien ansässige Radiosparte Bauer Media Audio bei der im Februar angekündigten Übernahme der portugiesischen Hörfunkgruppe Media Capital Rádios am heutigen Mittwoch Vollzug gemeldet. Die Transaktion, die sich Bauer, ist Teil der Strategie des Medienunternehmens, zu einem globalen Audio-Pionier aufzusteigen.