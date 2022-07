Mehr als 301 Millionen Streamingstunden sammelte die Staffel demnach allein in der vergangenen Woche, in der die letzten beiden Folgen veröffentlicht wurden. In 93 Ländern sei die Serie unter den Netflix-Top-10 gewesen. Der erste Teil der vierten Staffel war bereits Ende Mai erschienen.





Zuvor war es nur einer Netflix-Serie gelungen, den Meilenstein von einer Milliarde Streamingstunden innerhalb von einem Monat zu erreichen: Die in koreanischer Sprache produzierte Thrillerproduktion "Squid Game" hält mit 1,65 Milliarden Stunden weiterhin den absoluten Rekord. Dieser könnte durch "Stranger Things" jedoch noch gebrochen werden.

Netflix zählt die Sehstunden einer Produktion in den ersten 28 Tagen nach Veröffentlichung, wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet. Wegen der geteilten Veröffentlichung der aktuellen Staffel werden die Streamingstunden von "Stranger Things 4" demnach noch bis Ende des Monats gezählt.

dpa