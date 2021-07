WDR-Moderatorin Susanne Wieseler nimmt Armin Laschet in Schutz

© WDR Susanne Wieseler im Interview in der "Aktuellen Stunde" mit Armin Laschet

Nach einem Interview von WDR-Moderatorin Susanne Wieseler mit Armin Laschet gibt es bei Twitter seit Donnerstagabend eine Debatte unter dem Hashtag #JungeFrau. Viele Nutzer glauben, in dem hitzigen Dialog mit der Moderatorin den NRW-Ministerpräsidenten und CDU-Chef Laschet "Entschuldigung, junge Frau" sagen zu hören und kritisieren das als nicht angemessen. Wieseler selbst nahm Laschet mit mehreren Tweets in Schutz und schrieb noch am Abend: "Allerdings: Ich höre gar nicht, dass er das wirklich sagt."