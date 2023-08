IMAGO / NurPhoto

Elon Musk treibt die Veränderungen bei Twitter beziehungsweise X weiter voran

Die Verifikations-Häkchen bei Twitter waren einst heiß begehrt - jetzt können Inhaber des Symbols stattdessen dafür sorgen, dass es nicht in ihren Profilen auftaucht. Die von Besitzer Elon Musk in X umbenannte Plattform gab die Möglichkeit am Mittwoch bekannt.

Die Bedeutung des Symbols mit dem weißen Häkchen auf blauen Hintergrund hat sich seit der Übernahme des Dienstes durch den Tech-Millia