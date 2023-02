Das kündigte Twitter am Freitag in einem Blogeintrag an. Man habe leider feststellen müssen, dass die Kontosicherung per SMS und den dazugehörigen Telefonnummern von böswilligen Akteuren genutzt - und missbraucht - worden sei. "Deshalb werden wir ab heute nicht mehr zulassen, dass sich Konten für die SMS-Methode der 2FA (Zwei-Faktor-Authentifizierung) anmelden, es sei denn, sie sind Abonnenten von Twitter Blue."





Nutzerinnen und Nutzer von Twitter haben allerdings weiterhin die Möglichkeit, eine Authentifizierungs-App oder einen Sicherheitsschlüssel für die Absicherung des Kontos zu verwenden. In der Twitter-Community kam die Änderung nicht gut an. Viele Anwenderinnen und Anwender vermuteten hinter der Änderung nur einen Versuch von Elon Musk, den Umstieg auf das Bezahl-Abo Twitter Blue voranzutreiben.



Wieviel Nutzer von der Änderung tatsächlich betroffen sind, sit nicht bekannt. 2021 betrug der Prozentsatz der weltweit aktiven Twitter-Konten, die mindestens eine aktivierte 2FA-Methode aufweisen, lediglich 2,3 Prozent. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) ist eine der stärksten Schutzmassnahmen gegen Kontokompromittierungen bei Social-Media-Plattformen. Durch die Aktivierung von 2FA wird sichergestellt, dass auch bei einer Kompromittierung eines Kontopassworts Angreifer daran gehindert werden, sich ohne Zugriff auf die zusätzlich erforderliche Authentifizierung in einem Konto einzuloggen.

Twitter-Eigentümer Musk begründete die Änderung der Richtlinien indirekt mit dem Vorwurf an nicht näher bezeichnete Telekommunikationsunternehmen, das SMS-System zu missbrauchen. Er bestätigte einen Bericht, wonach diese Firmen Roboterkonten dazu benutzt hätten, den Versand von 2FA-SMS in die Höhe zu treiben. Die Kosten für die SMS muss Twitter tragen. Man verliere 60 Millionen Dollar pro Jahr durch betrügerische SMS. In einem Tweet bestätigte Musk diese Aussagen mit einem kurzen "Yup".

