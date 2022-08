© Twitter Die Funktion ist ab sofort weltweit verfügbar

Seit Mai testete Twitter mit Twitter Circle die Möglichkeit, Tweets nur mit einem bestimmten Personenkreis zu teilen. Die Funktion kam so gut an, dass sie ab sofort weltweit verfügbar ist. Tweets in einem Circle sind nur für die eigenen Follower oder einen bestimmten Empfängerkreis zu sehen und können nicht geteilt oder retweetet werden. Twitter will so eine geschützte und persönlichere Kommunikation auf der Plattform ermöglichen.