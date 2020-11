So nutzen Sportfans den Kurznachrichten-Dienst seit Beginn der Corona-Pandemie

Twitter as a Stadium

© imago images / PA Images Twitter sieht sich selbst als größtes Stadion der Welt

Twitter nimmt für sich in Anspruch, bei Livesport-Ereignissen der beste und schnellste Begleiter in Sachen Kommunikation zu sein. Diesen Status will das Unternehmen nun mit einem neuen Report untermauern, der das Verhalten von Sportfans auf Twitter unter die Lupe nimmt - und die Auswirkungen der Corona-Pandemie beleuchtet. Die Erkenntnisse sollen auch Werbungtreibenden helfen, die Plattform zielgerichteter und effektiver nutzen zu können.