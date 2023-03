Nach der Twitter-Übernahme durch Elon Musk ist Bewegung im Markt für "Text Updates".

Der Facebook-Konzern Meta denkt über eine Twitter-Alternative nach. "Wir erwägen ein eigenständiges dezentrales Online-Netzwerk für Text-Updates", bestätigte ein Meta-Sprecher Medienberichte. Als dezentral aufgebauter Dienst – eine Art Netzwerk aus kleineren Netzwerken – würde ein Meta-Angebot der bereits existierenden Twitter-Alternative Mastodon ähnlich sein.

Man glaube, dass es Chancen für einen Ort gebe, an dem unter anderem Personen des öffentlichen Lebens "Updates über ihre Interessen teilen können", teilte der Meta-Sprecher in der Nacht zum Samstag unter anderem der Website "The Register" mit. Die indische Website "Moneycontrol", die am Freitag als erste über das Projekt berichtet hatte, schrieb, dass die Meta-App mit Mastodon und anderen Angeboten kompatibel sein könnte.