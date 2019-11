Konkret sinken die Preise für weibliche und haushaltsführende Zielgruppen. Die neue Preissystematik wird zunächst von Februar bis April kommenden Jahres für drei Monate getestet und gilt für alle Zeitschienen bei Pro Sieben. Die Aufteilung der Produkte innerhalb der Twin Breaks wird nach Nielsen-Kategorien definiert.



"Wir bieten dem Markt ein differenziertes Pricing"

"Mit den neuen 'Twin Breaks' können unsere Kunden weibliche beziehungsweise haushaltsführende Zielgruppen wesentlich effizienter erreichen. Damit erhöhen wir den Anteil effizienter Flächen in diesen stark nachgefragten Zielgruppensegmenten", erklärt Seven-One-Geschäftsführer Guido Modenbach. "Perspektivisch lösen wir uns von der starren 14–49-Sicht und bieten dem Markt ein differenziertes Pricing mit effizienten Angeboten in unterschiedlichen Zielgruppen." Durch die Aufteilung würden sich de facto zwei Werbeblöcke ergeben, die nacheinander laufen. Im ersten Teil ist durch die neue Systematik nur eine Erstplatzierung buchbar, während im zweiten Teil nur eine Letztplatzierung buchbar ist.Der Kundenverband OWM hatte in der Vergangenheit wiederholt die pauschale Abrechnung von Blockreichweiten durch die TV-Vermarkter bemängelt und ein Abrechnungsmodell auf Basis von Einzelspot-Reichweiten gefordert. Die neuen Twin Breaks können daher auch als Zugeständnis von Seven-One Media an die Forderungen der Werbekunden gewertet werden, indem der Vermarkter seine Werbeblöcke preislich zumindest ein Stück weit ausdifferenziert. dhEs handelt sich um eine Testphase und hier konzentrieren wir uns aus Gründen der Vereinfachung zunächst auf den zweiten Teil des Werbeblocks. Ob dies dann auch so bleibt, sollten wir mit den "Twin Breaks" in den Regelbetrieb gehen, ist im Moment noch völlig offen.Zunächst mal liegt der Fokus auf dem zweiten Block – hier wollen wir mit dem neuen Pricing-Modell mehr effiziente Fläche für Produkte bieten, deren Kommunikation sich an haushaltsführende- bzw. weibliche Zielgruppen richtet. Perspektivisch lösen wir uns jedoch von der starren 14-49 Sicht und bieten dem Markt ein differenziertes Pricing mit effizienten Angeboten in unterschiedlichen Zielgruppen.Durch die Aufteilung ergeben sich de facto zwei Werbeblöcke, die nacheinander laufen. Im ersten Teil ist nur eine Erstplatzierung buchbar, während im zweiten Teil nur eine Letztplatzierung buchbar ist.