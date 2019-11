© dfv Henning Nieslony im Gespräch mit HORIZONT und turi2.tv

Mit breiter Brust gegen Netflix & Co.: Henning Nieslony, Bereichsleiter Commercial Management VoD bei der Mediengruppe RTL Deutschland, will TVNow zum führenden deutschen Streamingdienst machen. Dafür investiert der TV-Konzern eine Milliarde Euro in eigene Inhalte. Besonders gut funktionieren aktuell Reality-Formate wie "Prince Charming".