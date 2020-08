Mehr zum Thema

Verzicht auf Preiserhöhung

So will das ZDF Unternehmen die Rückkehr in die TV-Werbeblöcke schmackhaft machen

Wegen der Corona-Krise haben viele Unternehmen ihre Marketingbudgets heruntergefahren - darunter leiden auch die TV-Konzerne, die sich Slots in ihren Werbeblöcken in der Regel besonders teuer bezahlen lassen. Das ZDF will nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen und verzichtet daher im kommenden Jahr auf eine Erhöhung der Werbepreise für TV-Spots. Das kündigte der Sender am späten Donnerstagabend an.