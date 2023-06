RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek

Der Fernsehsender RTL prüft eine Neuauflage des TV-Spektakels "Die Passion". Das sagte RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek der Deutschen Presse-Agentur. "Wir sind gerade daran, das zu prüfen. "Die Passion" ist ein sehr aufwendiges Projekt, das viele Kapazitäten bindet, sowohl finanziell als auch in unserem gesamten Team. Noch ist nichts entschieden, aber mal schauen, was uns der Osterhase zum 40. Geburtstag von RTL ins Nest legt."



Der Sender war 1984 unter dem Namen RTLplus an den Start gegangen. Ob Essen in dem Fall wieder Schauplatz der christlichen Passionsgeschichte wird, steht ebenfalls noch nicht fest, wie Leschek sagte: "Essen war ein toller Gastgeber, aber es gibt auch noch andere schöne Städte."In "Die Passion" hatten in der Karwoche 2022 Schauspieler und Sänger die traditionelle Leidensgeschichte Jesu in einer modernisierten Fassung unter Verwendung deutscher Popsongs nachgespielt. In der Ruhrgebietsstadt Essen war dafür eine große Bühne errichtet worden.