This is fine.

"ZDF Magazin Royale" starte am 6. November um 23 Uhr, die Sendedauer werde 30 Minuten sein. Über soziale Kanäle wie Youtube und Twitter gab das Team um Böhmermann das Startdatum in einem kurzen Video bekannt.Darin ist auch das zu sehen: Der TV-Satiriker sitzt im Anzug auf einem Stuhl in einem Raum, der von Flammen umgeben ist, er trinkt aus einer Tasse und sagt zuvor: "Ist doch alles gut."Böhmermann hatte mehr als sechs Jahre lang im Spartensender ZDFneo das Magazin "Neo Magazin Royale" moderiert, die letzte Ausgabe wurde im Dezember ausgestrahlt. Nun bekommt Böhmermann einen Sendeplatz im Hauptprogramm. dpa