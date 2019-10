Eigentlich schien alles klar. Die SPD sucht derzeit in einem aufwendigen Verfahren einen neuen Parteivorsitz - und der Fernseh-Satiriker Jan Böhmermann ist nicht dabei. Erfolglos hatte Böhmermann vor einem Monat versucht, als Kandidat zugelassen zu werden. Doch er war noch nicht einmal Parteimitglied. Nun aber ist Böhmermann überraschend doch noch in die Traditionspartei aufgenommen worden - und prompt kündigt er erneut an, Vorsitzender werden zu wollen.



Die Partei ist derzeit mit ihrem aufwendigen Casting beschäftigt. Sieben Kandidatenduos reisen gerade quer durch die Bundesrepublik und erzählen, warum sie an die Spitze der SPD wollen. Ein Mitgliederentscheid soll folgen, und im Dezember soll ein Parteitag in Berlin die neue Spitze bestätigen. Doch nun kommt der Fernseh-Satiriker Jan Böhmermann von der Seitenlinie aufs Spielfeld - aus Spaß oder im Ernst? Und geht das überhaupt?Der 38-Jährige ist jetzt Genosse. Ein Kreisverband aus Sachsen-Anhalt machte den Parteieintritt am Dienstagabend möglich. Auf Twitter schrieb der Satiriker: Gemäß SPD-Organisationsstatut werde er "gemeinsam mit vier durchgeknallten SPD Ortvereinen" seine Bewerbung für den Vorsitz "offiziell und fristgerecht zum Parteitag einreichen, damit die Delegierten entscheiden können".Tatsächlich: Rein formal hätte Böhmermann, bekannt durch seine ZDF-Show "Neo Magazin Royale" und seinen Podcast "Fest & Flauschig" mit Musiker Olli Schulz, tatsächlich die Chance auf eine Kandidatur. Denn das Kandidaten-Casting der Partei ist nicht der einzige mögliche Weg. So könnte er mit Unterstützung von drei Ortsverbänden bis zu zwei Monate vor dem Parteitag seinen Hut in den Ring werfen - das sieht das Organisationsstatut der Partei vor. Im Fall einer Initiativbewerbung geht es laut Geschäftsordnung sogar noch direkt auf dem Konvent im Dezember in Berlin. Dann ist allerdings die Unterstützung von 50 Delegierten aus fünf Bezirken nötig.In der Partei rechnet man allerdings eher nicht damit, dass es tatsächlich dazu kommt. Von Anfang an bezweifelten Kritiker, dass der TV-Satiriker ernst machen will mit einer Kandidatur. Schließlich hatte er erst drei Tage vor dem Ende der damaligen Bewerbungsfrist angekündigt, dass er am Auswahlverfahren für die Kandidaten teilnehmen will. Unter anderem mangels Parteimitgliedschaft wurde dann nichts aus dem Plan - worauf Böhmermann die SPD kritisierte: "Wenn sie sich oben öffnet, macht sie offensichtlich unten zu."Nun machte die Partei doch nicht zu - und der Generalsekretär nimmt Böhmermann quasi augenzwinkernd ernst: "Herzlich willkommen in der SPD, lieber Genosse @janboehm", schrieb Lars Klingbeil auf Twitter. Und wies dann auf all die mühseligen Aufgaben für SPD-Basismitglieder hin, die manche Böhmermann wohl nicht recht zutrauen: "Jetzt geht’s los! Infostände, Hausbesuche, Bürgergespräche, Plakate kleben. Wir freuen uns sehr, dass du jetzt an unserer Seite für eine starke Sozialdemokratie kämpfst!"Was hätte ein Parteichef Böhmermann mit der SPD konkret vor? Für welche politischen Initiativen steht er? Dies bleibt vorerst im Dunkeln. Auf dpa-Anfrage hieß es am Mittwochvormittag von seinem Büro, er stehe "momentan aus zeitlichen Gründen nicht für ein Gespräch zur Verfügung".Für die SPD geht es auf ihrem Parteitag um viel. Nicht nur das im anstehenden Mitgliederentscheid siegreiche Kandidatenduo will die Partei bestätigen, auch will sie die Halbzeitbilanz der Koalition bewerten und wohl über deren Zukunft entscheiden. Und die SPD will sich organisatorisch und programmatisch runderneuern. Wie würde ein Bewerber Böhmermann da hineinpassen? Würde er tatsächlich vor den Delegierten reden? Will er das überhaupt?Fraglich ist, ob der gebürtige Bremer tatsächlich die nötige Unterstützung bekommt. In der Partei ist man zudem aber auch wenig geneigt, den Satiriker so weit gewähren zu lassen, dass er den Konvent am Ende durcheinanderbringen kann.Wird es der SPD eher schaden oder nutzen, dass sie Böhmermann aufgenommen hat? Der Politikpsychologe Thomas Kliche von der Hochschule Magdeburg-Stendal meint: "Das kommt darauf an, ob er es erkennbar ernst meint. Sonst schadet die boshafte Mehrdeutigkeit dahinter: Parteien unterscheiden sich ja durch Überzeugungen."Dass es Satiriker oder Comedy-Stars in den Politik-Betrieb schaffen und Erfolg haben, dafür gibt es schon Beispiele - etwa den Chef der italienischen Fünf-Sterne-Bewegung, Beppe Grillo, oder den neuen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. In Deutschland machte Ex-«Titanic»-Chef Martin Sonneborn den Schritt: Er sitzt seit 2014 für die Satire-Partei Die Partei im Europaparlament. Auch Nico Semsrott, der Mann mit der Kapuzenjacke aus der ZDF-"heute-show", schaffte es bei der jüngsten Europawahl in das Parlament. dpa