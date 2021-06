RTL-Chef Bernd Reichart

von David Hein

Bei den Screenforce Days hat RTL Details zu seiner bereits angekündigten Informationsoffensive bekannt gegeben. So wird der Anteil an Informationssendungen um zwei Stunden pro Tag ausgebaut - unter anderem mit einer neuen Ausgabe von RTL Aktuell am Nachmittag und einer weiteren Explosiv-Sendung.