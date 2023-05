Nationalspielerin Alexandra Popp

Die Euphorie nach der Fußball-Europameisterschaft hat sich nicht auf die Fernseh-Spiele der Frauen-Bundesliga bei Eurosport übertragen. Während die Zuschauerzahlen in den Stadien deutlich stiegen, war die Veränderung bei den Free-TV-Übertragungen nur minimal.

Die durchschnittliche Reichweite der Live-Übertragungen lag nach Angaben des Spartensenders lediglich bei 106.000 Zuschauern. Die Begegnungen kamen auf einen Marktanteil von 0,4 Prozent im Schnitt. Bei den EM-Übertragungen im Vorjahr hatten mehrere Millionen Menschen zugeschaut, das Finale war sogar die am meisten gesehene TV-Sendung 2022.



Die Bundesliga-Übertragung der abgelaufenen Spielzeit mit dem größten Publikum war am 16. September Eintracht Frankfurt gegen Bayern München mit 214.000 TV-Zuschauern. In der Saison 2021/22 hatte der Schnitt aller Spiele bei 83.000 Zuschauern und 0,3 Prozent Marktanteil gelegen.Sport1 löst in der kommenden Saison Eurosport ab und zeigt das neu eingeführte Montagsspiel der Frauen-Bundesliga. Zudem gibt es zehn Partien bei ARD und ZDF. Alle 132 Partien zeigen die Pay-Anbieter DAZN und MagentaSport.