Wer sieht was am Fernsehen, wie lange und auf welchem Sender? Und wer misst diesen Konsum in der digitalen Zeit am besten? Darüber streiten aktuell die AGF und das Tech-Start-Up Adscanner

Seit über 30 Jahren ist die Arbeitsgemeinschaft Videoforschung (AGF) DIE Instanz für die TV-Reichweitenmessung in Deutschland. Sie liefert den Marktstandard für Sender, Werbekunden und Agenturen – und achtet dabei darauf, dass in einer immer fragmentierteren digitalen Welt Äpfel auch weiterhin mit Äpfeln und nicht mit Birnen oder gar mit Kartoffeln verglichen werden. Also dass die Netto-Reichweite von RTL nicht mit den Klickzahlen eines Videos auf Youtube gleichgesetzt wird, zum Beispiel. Jetzt verspricht das Tech-Unternehmen Adscanner, seit gut einem Jahr im deutschen Markt aktiv, die Revolution, zumindest aber eine "neue Generation von TV-Daten" sowie transparentere und deutlich tiefere Einblicke in die Fernsehwelt. Was steckt dahinter?