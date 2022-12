© IMAGO / Moritz Müller Enttäuschte Torschützen: Kai Havertz (li.) und Niclas Füllkrug nach dem vorzeitigen Aus bei der WM in Katar

Mit seiner Feststellung, dass die deutsche Nationalelf bei der Fußball-WM in Katar erhebliche Mängel in puncto Siegeswille und Einstellung offenbart habe, brachte Bastian Schweinsteiger die allgemeine Stimmungslage in der Bevölkerung offenbar ziemlich gut auf den Punkt. "Wo bleibt das Brennen? Wo ist das Feuer, die Gier?", hatte der für die ARD als TV-Experte tätige Fußball-Weltmeister von 2014 am Donnerstagabend nach dem leider nutzlosen 4:2-Sieg und dem erneuten Vorrunden-Aus Deutschlands gesagt. Die TV-Quoten der AGF sprechen jedenfalls dafür, dass Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Co diesmal nicht wie sonst das WM-Feuer bei den Zuschauern entfachen konnten.