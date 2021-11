Zur besten Sendezeit dominierte der ARD-"Tatort". Die Episode "Murot und das Prinzip Hoffnung", in der Felix Murot (Ulrich Tukur) der Tod eines Obdachlosen in seine Vergangenheit führt, schalteten ab 20.15 Uhr im Ersten 7,34 Millionen (22,3 Prozent) ein. Der ZDF-Märchenfilm "Die Sterntaler des Glücks" mit Alexandra Neldel und Nele Mueller-Stöfen fand 4,55 Millionen Fans (13,8 Prozent).RTL strahlte "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" aus. Für den US-Actionfilm mit Dwayne Johnson, Jason Statham und Idris Elba entschieden sich 2,08 Millionen (7,0 Prozent). Die Sat.1-Castingshow "The Voice of Germany" verfolgten 1,71 Millionen (5,9 Prozent).