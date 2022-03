Den viertelstündigen ARD-"Brennpunkt" ("Krieg gegen die Ukraine") vor dem "Tatort" sahen am Sonntag im Ersten 11,07 Millionen (33,9 Prozent ab 20.15 Uhr). Interesse zog auch der Sonntagstalk "Anne Will" ab 22.00 Uhr im Ersten auf sich: 5,27 Millionen (22,2 Prozent) sahen die Sendung mit dem Thema "Krieg gegen die Ukraine - wie weit wird Putin gehen?", in der unter anderem Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, sprachen.