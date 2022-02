Am Donnerstag jagte bei den großen Fernsehsendern eine Sondersendung die nächste, das Interesse an den Ereignissen in der Ukraine war groß. Am frühen Abend versammelte vor allem das ZDF mit der Ansprache von Bundeskanzler Olaf Scholz und dem Interview mit Außenministerin Annalena Baerbock viele Zuschauer vor den Bildschirmen. Die Ansprache des Bundeskanzlers um 18 Uhr verfolgten rund 4 Millionen Menschen (3,93 Mio.), was einem Marktanteil von 20,4 Prozent entsprach. Die Sondersendung "Was nun, Frau Baerbock?" verfolgten fast ebenso viele Menschen (3,94 Mio.).





Die meisten Zuschauer verzeichnete die Tagesschau: Knapp 6 Millionen Menschen (5,99 Mio.) informierten sich am Abend über die dramatischen Ereignisse in der Ukraine, der Marktanteil lag bei 19,5 Prozent. Beim anschließenden "Brennpunkt: Krieg in der Ukraine" blieben 5,02 Millionen Zuschauer dran.



Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren die "Tagesschau" mit 1,98 Millionen Zuschauern und der "Brennpunkt" mit 1,77 Millionen mit Abstand die meistgesehenen Sendungen des Tages.

