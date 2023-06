IMAGO / Kirchner-Media

Lange Gesichter: Das DFB-Team hat auch den Test gegen Kolumbien verloren

Die Krise der deutschen Nationalmannschaft spitzt sich nach der 0:2-Niederlage gegen Kolumbien im abschließenden Testspiel vor der Sommerpause weiter zu. Das Interesse der TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer an dem Länderspiel war indes wieder einmal groß.

Teilen

Fast sieben Millionen TV-Zuschauer haben in der Spitze die 0:2-Niederlage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Kolumbien gesehen. Nach Angaben der AGF Videoforschung verfolgten 6,952 Millionen die zweite Halbzeit bei RTL, was einen Marktanteil von 32,9 Prozent ergab. Die ersten 45 Minuten hatten 5,68 Millionen Interessierte (23,1 Prozent Marktanteil) vor die Bildschirme gelockt. "Ich bin überzeugt, die Fans wollen uns sehen", hatte Bundestrainer Hansi Flick nach der Partie gesagt. Die Veltins-Arena in Gelsenkirchen war im letzten Länderspiel der deutschen Mannschaft in dieser Saison mit 50.421 Zuschauern nahezu ausverkauft.