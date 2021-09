© IMAGO / Pressefoto Baumann Florian Wirtz im Zweikampf mit dem Armenier Davit Terteryan

Der zweite Auftritt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit dem neuen Bundestrainer Hansi Flick hat leicht höhere TV-Quoten als bei dessen Debüt erzielt. Die RTL-Übertragung des 6:0 gegen Armenien in der WM-Qualifikation in Stuttgart verfolgten am Sonntag nach Angaben des Senders im Durchschnitt 7,11 Millionen Fans. Dies entsprach einem Marktanteil von 26,0 Prozent.