© NDR Die "Tagesschau" ist gerade in Krisenzeit für viele Zuschauer die erste Wahl

Das große Bedürfnis nach aktuellen Informationen in Zeiten des Coronavirus treibt die Zuschauerzahlen der Nachrichtensendungen in die Höhe. Über 17 Millionen Zuschauer schalteten am Sonntagabend die "Tagesschau" ein, die "Heute"-Nachrichten im ZDF erzielten einen neuen Jahresbestwert. Auch "Anne Will" konnte sich über starke Einschaltquoten freuen.