Bei der RTL-Dschungelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" schalteten zum Auftakt am Freitagabend 4,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Das brachte RTL einen Marktanteil von 21,2 Prozent, im vergangenen Jahr waren es zum Start aber noch 4,6 Millionen und 2020 sogar noch um die 6 Millionen. Am Samstag lockte die Showab 22.15 Uhr 3,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (Marktanteil 19,6 Prozent). In der jüngeren Zielgruppe (14-49 Jahre) waren es 1,70 Millionen, der Marktanteil erreichte stolze 32,9 Prozent.Das ältere Fernsehpublikum versammelte sich dagegen überwiegend vor ARD und ZDF. Der ZDF-Krimi "Ein starkes Team: Im Namen des Volkes" gewann das Quotenrennen mit 6,95 Millionen und einem Marktanteil von 25,8 Prozent. In der jüngeren Zielgruppe waren es allerdings nur 0,47 Millionen (8,6 Prozent). Ein ähnliches Bild bei der ARD: Die Musikshow "Der große Schlagerabschied" sahen 5,05 Millionen (20,2 Prozent), von den Jüngeren waren 0,62 Millionen (11,2 Prozent) dabei. In der von Florian Silbereisen moderierten Show gab der "König von Mallorca", Schlagersänger Jürgen Drews (77), seinen Bühnenabschied.Sat.1 zeigte das Fantasy-Abenteuer "Harry Potter und der Stein der Weisen", dafür entschieden sich 1,18 Millionen (4,7 Prozent). Die Action-Komödie "R.I.P.D. - Cops auf Geisterjagd" bei Vox sahen 1,09 Millionen (4,1 Prozent) und die Serie "9-1-1 Notruf L.A." bei Kabel eins 0,58 Millionen (2,2 Prozent). ProSieben blieb mit der Übertragung eines Formel E-Rennens aus Mexico-City (0,41 Millionen/1,5 Prozent) ebenso unter der Marke von 500 000 Zuschauern wie RTLzwei mit dem Thriller "Ein einfacher Plan" (0,37 Millionen/1,4 Prozent).