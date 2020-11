TV Now wird Teil von Magenta TV

© TVNOW / Willi Weber Präsentierten die Kooperation: Stephan Schäfer (RTL), RTL-CEO Bernd Reichart, Michael Hagspihl (Telekom Deutschland) und Michael Schuld (Telekom Deutschland)

Zwei Schwergewichte suchen den Schulterschluss: Die Mediengruppe RTL Deutschland und die Deutsche Telekom bündeln ihre Kräfte in den Bereichen Streaming, Technologie und Vermarktung. Die RTL-Plattform TV Now wird in das TV-Angebot Magenta TV der Telekom integriert, außerdem wollen die beiden Partner im Bereich Addressable TV kooperieren.