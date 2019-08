Leiter Social Media & Community Management der Mediengruppe

So wird neben dem "Stream Team" für TV Now unter anderem das Super-RTL-Magazin "TOGGO Video Show" für TOGGO.de und die TOGGO Video App in dem neuen Webvideostudio aufgezeichnet. Auch Rubriken-Videos zu Ernährung, Gesundheit und Sex & Liebe für RTL.de sowie Brand-Studio-Produktionen für Werbekunden werden dort produziert. dh

Eric Schroth ist als "Anmeldeboy" aus der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" bekannt, Cornelius Strittmatter ist seit kurzemRTL Deutschland. Gemeinsam sollen sie ab sofort die Gesichter des Streamingdienstes TV Now in den sozialen Netzwerken sein.In Clips, Live-Videos und Stories wollen die beiden über die Dinge sprechen, die die Community bewegt und dabei natürlich auch auf passende Formate bei TV Now hinweisen. Das Themenspektrum ist weit gefasst. Außerdem sprechen die beiden regelmäßig mit Moderatoren und Schauspielern oder blicken mit Verantwortlichen hinter die Kulissen der verschiedenen Formate des Streamingdienstes.Produziert wird entweder mobil oder im neuen Webvideostudio der Mediengruppe RTL Deutschland. In der neuen "Drehgemeinschaft", einem 200 Quadratmeter großen Studio, produzieren RTL Interactive, Info Network, Super RTL und N-TV Native Video Content für ihre digitalen Plattformen.