Bundesinnenministerin Nancy Faeser

Noch immer ist unklar, ob die Fußball-WM der Frauen im TV zu sehen ist. Nun drängt auch die Politik auf eine schnelle Einigung mit der FIFA.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser und vier weitere europäische Ressortchefs drängen auf eine schnelle Einigung bei den Gesprächen über die Fernsehübertragung der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. "Aufgrund der enormen Strahlkraft der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft sowie deren sportlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen sehen wir uns in der Verantwortung, alle Beteiligten dazu aufzurufen, schnell eine Einigung herbeizuführen", schrieben die SPD-Politikerin sowie ihre für Sport zuständigen Kollegen und Kolleginnen aus Spanien, Italien, Großbritannien und Frankreich in einer am Mittwoch verbreiteten gemeinsamen Erklärung.

Der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Bernd Neuendorf, hatte die Gespräche jüngst als "sensibel" bezeichnet. Einerseits gehe es ums Geld, sagte er. "Aber insgesamt müssen sich alle Beteiligten auch fragen, was es bedeuten würde, wenn wir das Turnier nicht zeigen würden, für den Frauen-Fußball, aber insgesamt auch für die Menschen in unserem Land, die jetzt so begeistert sind, den Frauen-Fußball so gut verfolgt haben, auch im letzten Jahr bei der Europameisterschaft", erklärte der DFB-Chef.Frauen-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg lobte am Mittwoch bei einer DFB-Pressekonferenz zur WM-Nominierung Neuendorf für sein Engagement und sagte: "Das Gute, Positive ist: Die Gespräche sind wieder aufgenommen." Der DFB-Präsident habe "richtig Gas gegeben, damit die Parteien - ich glaube sogar heute oder morgen - zusammenkommen. Wir sind hoffnungsfroh wie immer und optimistisch, dass es zu einer Einigung kommt".