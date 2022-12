Angesichts des großen medialen Rummels rund um das Exklusiv-Interview mit dem ehemaligen Tennis-Idol dürften die Erwartungen bei Sat 1 sicher größer gewesen sein. Im Schnitt konnte das "Sat 1 Spezial: Boris Becker" gerade einmal 1,55 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme locken. Der Marktanteil lag bei 5,8 Prozent.



Die Netto-Reichweite, also die Gesamtzahl der Zuschauer, die zumindest mal kurz in das Interview hineingeschaltet haben, lag mit 5,2 Millionen Zuschauern wesentlich höher. Sat 1 konnte die allermeisten Zuschauer also nicht besonders lange auf dem Sender halten.Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lief es für Sat 1 nicht wesentlich besser: Mit durchschnittlich gerade einmal 407.000 Zuschauern musste sich die Sondersendung zur besten Sendezeit nicht nur einer alten Folge von "Joko & Klaas gegen Pro Sieben", sondern auch der ARD-Serie "In aller Freundschaft" und sogar der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" geschlagen geben. Der Marktanteil bei den jungen Zuschauern lag bei 6,9 Prozent.