Damit wird es "Stern TV" sowohl am Mittwoch als auch am Sonntag geben. Die Sonntagausgaben werden im Wechsel von "Stern TV"-Moderator Steffen Hallaschka, der das Magazin schon seit vielen Jahren am Mittwoch präsentiert, und Moderator Dieter Könnes als Neuzugang, der derzeit beim Westdeutschen Rundfunk (WDR) tätig ist, präsentiert.





"Bei 'Stern TV am Sonntag' kommen die betroffenen Menschen zu Wort. Dazu wird es kontroverse Pro- und Contra-Diskussionen geben, aber auch emotionale Gespräche", erklärt Stephan Schmitter, Geschäftsführer von RTL News. "Ich freue mich daher sehr, dass wir mit Steffen und Dieter zwei großartige Journalisten als Moderatoren für die Sendung am Sonntag gewinnen konnten. Gemeinsam mit den beiden, den Kolleginnen und Kollegen vom Stern in Hamburg sowie unserem Partner i&u TV wollen wir die Sendung im großen Teamwork zu einer festen TV-Instanz am Sonntagabend machen und so die Marke Stern weiter ausbauen."