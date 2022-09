© IMAGO / photothek Die große Euphorie bei den Streamingdiensten ist vorbei

Das Geschäftsmodell von Netflix & Co stößt an Grenzen – was bedeutet das für RTL und Pro Sieben Sat 1? Klar ist: Das Werbegeschäft stottert und das Streaming-Business erweist sich als schwieriger als gedacht – es war schon mal einfacher, Chef von RTL oder Pro Sieben Sat 1 zu sein.