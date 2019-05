© P7S1 Die Zentrale von Pro Sieben Sat 1 in Unterföhring

Der Medienkonzern Mediaset hat sich an Pro Sieben Sat 1 beteiligt. Mediaset habe 9,6 Prozent der Anteile an dem deutschen Unternehmen mit Sitz in Unterföhring bei München übernommen, teilte Unternehmenschef Pier Silvio Berlusconi am Mittwoch mit. Er ist der Sohn des früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, der sich 1994 aus der Konzernführung zurückgezogen hatte.