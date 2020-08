© RTL Group Die Zentrale der RTL Group in Luxemburg

Der Medienkonzern RTL Group gibt nach massiven Einbußen bei Werbeerlösen in der Corona-Pandemie auch weiterhin keine Prognose für das laufende Jahr ab. Es stehe aber schon fest, dass Umsatz und operatives Ergebnis deutlich unter dem Niveau von 2019 und anderen früheren Jahren liegen werden, teilte die im MDax notierte Bertelsmann-Tochter am Donnerstag in Luxemburg mit.