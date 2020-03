Die Bereiche Public Affairs, Sustainability und European Media Alliance übernimmt mit sofortiger Wirkung CEO Max Conze. Zuständig für Legal, Compliance, Corporate Office und Corporate Security ist Finanzchef Rainer Beaujean. Die Distribution wird zukünftig direkt aus dem Entertainment-Geschäft heraus gesteuert.Ob es sich bei der neuen Aufgabenverteilung um eine Übergangslösung handelt, oder ob der Vorstand dauerhaft auf zwei Mitglieder schrumpft, teilte das Unternehmen nicht mit. Mit dem Ausscheiden von Conrad Albert besteht der Vorstand von Pro Sieben Sat 1 nur noch aus Konzernchef Max Conze und CFO Rainer Beaujean. Darunter hat Pro Sieben Sat 1 ein erweitertes Executive Board etabliert, dass sich um die meisten operativen Aufgaben kümmert.Unterdessen hat der italienische Medienkonzern Mediaset seine Anteile an Pro Sieben Sat 1 wie erwartet weiter aufgestockt. Die spanische Tochter Mediaset Espana hat für rund 61 Millionen Euro weitere 4,25 Prozent an dem Münchner Unternehmen gekauft und damit ihren Anteil auf 9,75 Prozent erhöht, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der von der Familie des früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi kontrollierte Konzern hält damit nun 20,1 Prozent an Pro Sieben Sat 1. dh