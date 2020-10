© HORIZONT P7S1-Vorstandssprecher Rainer Beaujean

Pro Sieben Sat 1 steigt bei dem Gesundheitsanbieter WindStar Medical aus. Wie der Konzern am Donnerstagmorgen mitteilt, wird die Konzerntochter NuCom Group, an der General Atlantic als Minderheitsinvestor mit 28,4 Prozent beteiligt ist, sämtliche Anteile an der WindStar Medical Holding an Oakley Capital verkaufen. NuCom war zuletzt mit 92 Prozent an dem Unternehmen beteiligt.