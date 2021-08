© Pro Sieben Sat 1 Rainer Beaujean

Eine starke Erholung des Werbemarkts von den Corona-Einbußen hat die Erlöse des TV-Konzerns Pro Sieben Sat 1 auf ein Rekordniveau gehoben. Verglichen mit dem von der Pandemie gebeutelten Vorjahresquartal stieg der Umsatz um knapp die Hälfte auf rund eine Milliarde Euro - so viel wie noch nie in einem zweiten Quartal, wie das Unternehmen am Donnerstag auf Basis endgültiger Quartalszahlen in Unterföhring bei München mitteilte.