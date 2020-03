Conrad Albert verlässt Pro Sieben Sat 1 Ende April

Das ging schnell: Am Dienstag machte Conrad Albert seinen bevorstehenden Abschied von Pro Sieben Sat 1 Media per Zeitungsinterview öffentlich - garniert mit einigen Spitzen gegen Vorstandschef Max Conze. Seitdem wurde über ein vorzeitiges Ausscheiden des stellvertretenden Vorstandschefs des TV-Konzerns spekuliert. Nun ist es schon Ende April so weit.